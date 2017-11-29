” الطاعون ” ينقذ موقوف بالحقوق الأمنية من عضة فأر

عادل الحربي(صدى):

تلقت عمليات الصحة، بلاغاً من الجهات الأمنية، أفاد به أحد الموقوفين في الحقوق المدنية أنه تعرض لعضة من أحد القوارض ” فأر ” ويريد العلاج فوراً فيما تواصلت عمليات الصحة مع منسوبي الحقوق المدنية.

وأكدت عمليات الصحة، على ضرورة إخراج الموقوف ومراجعة المستشفى فوراً، مبينين أن عضة الفأر قد تسبب نوعًا من أنواع مرض الطاعون.

وبعد جهد كبير، اقتنع منسوبي الحقوق المدنية على الرغم من رفضهم خروج الموقوف ولكن الخوف من داء الطاعون دفعهم إلى طلب الهلال الأحمر على الفور، وتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم والتأكد من عدم تعرضه لمرض وبائي يعرض منسوبي الخدمة المدنية والموقوفين للخطر .