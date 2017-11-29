بالصور.. ” أوربان ” يهدي زوجته نيكول كيدمان قصر مايكل جاكسون

نورة الشهري(صدى):

أهدى المغنّي الريفي وكيث أوربان، زوجته الممثلة العالمية نيكول كيدمان قصراً فاخراً عاش به ملك البوب العالمي مايكل جاكسون بقيمة 52 مليون دولار، للتعبير عن حبه لها.

وأكدت صحف عالمية ، أن أوربان أتخذ هذه الخُطوة المُكلفة من أجل زوجته الحبيبة التي لطالما حلمت بالتمثيل في برودواي، ولن يوجد أفضل من مدينة نيويورك من أجل تحقيق حُلمها، كما ستستفيد ابنتي الثنائي ” سانداي روز وفيث مارغريت ” من الانتقال إلى مدينة التفاحة الكبيرة، حيث ستلتحقان بأفضل مدارس العالم الواقعة في نيويورك أيضاً.

ويتكوّن القصر من 6 طوابق، ويضم بداخله 7 غرف نوم، ومطبخ واسع، وفناءٍ خارجي في الهواء الطلق، وما يُميّز تصميماته الداخلية هو أدراجه المصنوعة من خشب البلوط، إضافةً إلى ديكوراته العصرية كالجدران الخشبية البيضاء.

يُذكر أنّ نيكول كيدمان قد فازت بلقب ” المرأة الأكثر بريقاً لعام 2017 ” في أوائل الشهر الحالي، كما حصل زوجها كيث أوربان على 3 جوائز AMA عن آخر ألبوماته التي غلب على أغنياتها الطابع الريفي.

