بالفيديو .. مدير المنتخب مع أبطال ” العاصوف “

نواف السالم(صدى):

التقى طاقم فريق مسلسل ” العاصوف ” الذي كان يصور الجزء الثاني من العمل في أبوظبي مدير المنتخب السعودي ماجد عبدالله أمس الأول في زيارة خاطفة وقد حضر تصوير عدد من المشاهد معبراً عن إعجابه بفكرة العمل و بالحضور القوي للفنانين المشاركين في العمل .

كما التقى ماجد عبدالله كلا من النجمين ناصر القصبي وحبيب الحبيب، والفنانتين ريم عبدالله وزارا البلوشي وآخرين.

ويحكي المسلسل حياة المملكة منذ فترة ما قبل الصحوة إلى الفترة الحالية في خمسة أجزاء، وتنتجه مجموعة ” إم بي سي ” .