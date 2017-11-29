اشتباكات مسلحة عنيفة بين الحوثيين وقوات صالح بصنعاء

فهمي محمد(صدى):

وقعت اشتباكات مسلحة، اليوم الأربعاء، بين ميليشيات الحوثي، والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، في في السبعين بمحيط جامع الصالح بصنعاء.

ودفع الحوثيون، وقوات صالح بتعزيزات إلى محيط الجامع في صنعاء، كما قطعت الشوارع المجاورة عقب تصاعد حدة الاشتباكات بينهما، وفقًا لما نقلته فضائية سكاي نيوز.

وكانت اشتباكات قد اندلعت بجوار جامع الصالح بين مسلحين حوثيين والحرس الخاص التابع لصالح، وذلك عندما حاول الحوثييون تثبيت ملصقاتهم داخل جامع الصالح بحجة المولد النبوي الشريف.