الخطوط الجوية السعودية توضح حقيقة إيقاف 60 طيارًا

نايف السالم(صدى):

نفى نائب الرئيس للسلامة وأمن الطيران والجودة لدى الخطوط الجوية العربية السعودية الكابتن ثامر بن صالح الخويطر، اليوم الأربعاء، خبر منع بعض الطيارين في الخطوط الجوية السعودية من الطيران بسبب تعليق رخصته.

وقال ” الخويطر ” في بيان للشركة: ” تعليقًا على المعلومات المتداولة في بعض الصحف والمواقع، لا يوجد أي طيار يعمل في الخطوط السعودية ممنوع من الطيران بسبب تعليق رخصته “.

وكانت مصادر كشفت عن إدارج 60 طيارًا بالخطوط الجوية السعودية على قوائم ” الممنوعين من السفر ” من قبل 14 جهة خارجية، مما تسبب في تعرضهم لمضايقات واحتجاز ببعض البلدان الأخرى.