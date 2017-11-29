هبة الدري تلد طفلها الثاني ” فهد “
رُزقت الفنانة هبة الدري ، أمس الثلاثاء، بمولودها الثاني، والذي أطلقت عليه اسم “فهد”، في حين اختيارها اسم ” بدر ” لطفلها الأول.
ونشرت الدري عبر حسابها الرسمي بموقع ” انستقرام “: ” الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، رزقني الله بمولود أسميته فهد، أسأل الله أن يرزقني بره ويجعله قرة عين لي، هبة الدري 28/11/2017 “.
يذكر أن مسلسل “ حياة ثانية ” هو آخر أعمال الفنانة هبة الدري، وشاركها البطولة كل من هدى حسين، وتركي اليوسف، ونور الغندور، وعبدالله الطراروه، وأسيل عمران، وعرض في يناير الماضي.
آلمآسة آلزرقاء[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 39 دقيقة
مبروك
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5643 ] نشر منذ 26 دقيقة
فهد عاشت الاسماء
فهد[ عدد التعليقات: 144 ] نشر منذ 23 دقيقة
مبرووووووك ويتربى في عزك