رد صادم لسفاح مذبحة نيويورك أمام المحكمة

واشنطن(صدى):

جاء رد منقذ مذبحة نيويورك منذعدة أسابيع أمام المحكمة أمس الثلاثاء بالصادم .

وقد ذكر منفذ مذبحة نيويورك سيف الله سايبوف (29 عامًا) الذي نفذ عملية دهس متعمدة في منهاتن قبل أسابيع انتهت بمقتل 8أشخاص، قال أمام المحكمة إنه ” غير مذنب ” وأبلغ المحققين أنه لا يزال ” راضيًا عما فعل ” ولا يشعر بأي ندم على قيامه بقتل عدد من المشاة وراكبي الدراجات الهوائية بشكل مفاجئ ودون أي سبب.

وكان أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها في ذلك الحين، فيما تمكنت الشرطة الأميركية على الفور من اعتقال المنفذ الذي تبين بأنه سايبوف الذي هاجر إلى الولايات المتحدة في العام 2010 ويقيم فيها منذ ذلك الحين.