بلدية الطائف تزيل إحداثات غير نظامية من الأراضي الحكومية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أزالت بلدية شرق الطائف الفرعية إحداثات غير نظامية على مساحات شاسعة من الأراضي الحكومية البيضاء، استولى عليها بعض الأشخاص بمنطقتي سيسد والحلقة من خلال بناء أسوار من البلك وإنشاء شبوك حديدية وغرف من الصفيح وبتر وعقوم.

ونفذت آليات البلدية اعمال الإزالة مدعومة باللجنة التنفيذية والقوة الأمنية عقب التأكد من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المعتدين، وملاحقة المخالفين لإيقاع العقوبات عليهم.

ويشار إلى أن أمانة الطائف نفذت أعمالا سابقة لهدم عديد من الإحداثات التي استحل أصحابها أراضي حكومية في مواقع عدة من المحافظة، و مازالت تواصل أعمالها للحفاظ على الأراضي الحكومية من الاستغلال غير النظامي.