بالصور.. أمانة الحدود الشمالية تناقش مكافحة آفات الصحة العامة

سعيد العجل(صدى):

تنظم الإدارة العامة للصحة العامة بوزارة الشئون البلدية والقروية يومي الأربعاء والخميس ١١ ١٢ /٣/١٤٣٩ ورشة عمل بفندق هلا ان بمدينة عرعر بعنوان (العمل البلدي لمكافحة الآفات بين صداقة البيئة وفعالية الأداء ) بحضور أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس عبدالمنعم بن محمود الراشد ومدير عام الإدارة العامة للصحة العامة بوزارة الشئون البلدية والقروية د. يحيى بن عبدالعزيز الحقيل والاستشاري ا.د. عاصم بن طاهر عرب والمختصين بالإدارة العامة للنظافة وإدارة صحة البيئة بأمانة منطقة الحدود الشمالية.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس ودي بن تركي العنزي انه بالتنسيق بين أمانة منطقة الحدود الشمالية ووزارة الشئون البلدية والقروية ممثله بالإدارة العامة للصحة العامة فقد تم إقامة ورشة بعنوان (العمل البلدي لمكافحة الآفات بين صداقة البيئة وفعالية الأداء ) .

افتتحت الورشة بكلمه ترحيبيه القاها الدكتور يحيى الحقيل أوضح من خلالها اهداف عقد ورشة العمل، تلى ذلك كلمه ألقاها أمين المنطقة المهندس عبدالمنعم بن محمود الراشد رحب بسعادة الدكتور يحي الحقيل مدير الإدارة العامة لصحة البيئة العامة بالوزارة وزملاءه مقدراً مابذلوه من جهود في مجال الارتقاء بالصحة العامة ومكافحة نواقل الأمراض.

وأضاف الراشد لايخف عليكم مما تسببه نواقل الأمراض وألافات من مشاكل وأخطار على الصحة العامة ومايتبعها من تأثيرات اجتماعية واقتصادية على المجتمعات وتكون تكاليفه البشرية والمادية ضخمة جداً إذا لم يتم مكافحتها بالأساليب العلمية والصحية.

ونوه الراشد بأن العلماء يعتبرون البعوض أكبر قاتل للبشرية على مر العصور نتيجة لما ينقل من أمراض ونحن في هذا البلاد وبفضل الله ثم ما تولية حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله من دعم كبير لهذا الجانب واستشعاراً منها لما قد يكون له من تداعيات كبيرة جداً ومؤثرة في حال إهماله لذلك كان الدعم الإداري من خلال التشريعات والأنظمة وكذلك الدعم المادي وهو ما نتج عنه ولله الحمد نتائج طيبه حتى الآن ولازالت الجهود مستمرة بشكل مكثف ومن خلال منهج علمي يؤدي للوصول للنتائج المطلوبة وأننا نسعد لتقديم العون والتسهيلات.

تلى ذلك كلمه القاها الاستشاري أ.د. عاصم عرب تحدث عن مكافحة الآفات والطرق السليمة لذلك وتدريب الموظفين على أعمال الاصحاح البيئي عامة ومكافحة الآفات بشكل خاص.

وأضاف المهندس ودي بن تركي أن ورشة العمل تحدثت عن عدة نقاط وهي آفات الصحة العامة ورصد واستكشاف آفات الصحة العامة والتقييم وقياس فعالية الأداء وشرح لوضع خطه مكافحة ناجحة​ واستخدام نظم المعلومات الجغرافيه GIS في رصد الآفات مبيناً ان مدة ورشة العمل يومان اليوم الأول محاضرات بقاعة فندق هلا ان واليوم التالي عباره عن تدريب عملي ميداني للمكافحة وآلية عمل المصائد.

