تحقيقات لإدارة ” لافارج ” بتهمة دعم الإرهاب في سوريا

باريس(صدى):

أعلنت وسائل إعلام فرنسية , صباح اليوم الأربعاء , عن توقيف عدد من مسؤولي شركة ” لافارج ” في فرنسا , وذلك في إطار تحقيقات حول نشاط فرع الشركة السويسرية الفرنسية , في سوريا.

وقالت إذاعة ” فرانس إنتر ” على موقعها ” أن المحققين استدعوا بعض المديرين التنفيذين في الشركة صباح اليوم , وهم يواجهون تهمة تمويل الإرهاب وتعريض الآخرين للخطر “.

وتظهر التحقيقات أن “لافارج” دفعت عبر فراس طلاس ابن وزير الدفاع السوري الأسبق كوسيط , للتنظيمات الإرهابية ما بين 80 إلى 100 ألف دولار شهريا.

وأجرى المحققون لقاءات في وقت سابق مع بعض مدراء ” لافارج ” ولكن فقط بصفة شهود , إلى أن داهمت السلطات مكاتب المجموعة في باريس محاولة للكشف عن طبيعة روابط ” لافارج ” بالمجموعة المسلحة في سوريا.