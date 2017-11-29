تحقيقات لإدارة ” لافارج ” بتهمة دعم الإرهاب في سوريا
أعلنت وسائل إعلام فرنسية , صباح اليوم الأربعاء , عن توقيف عدد من مسؤولي شركة ” لافارج ” في فرنسا , وذلك في إطار تحقيقات حول نشاط فرع الشركة السويسرية الفرنسية , في سوريا.
وقالت إذاعة ” فرانس إنتر ” على موقعها ” أن المحققين استدعوا بعض المديرين التنفيذين في الشركة صباح اليوم , وهم يواجهون تهمة تمويل الإرهاب وتعريض الآخرين للخطر “.
وتظهر التحقيقات أن “لافارج” دفعت عبر فراس طلاس ابن وزير الدفاع السوري الأسبق كوسيط , للتنظيمات الإرهابية ما بين 80 إلى 100 ألف دولار شهريا.
وأجرى المحققون لقاءات في وقت سابق مع بعض مدراء ” لافارج ” ولكن فقط بصفة شهود , إلى أن داهمت السلطات مكاتب المجموعة في باريس محاولة للكشف عن طبيعة روابط ” لافارج ” بالمجموعة المسلحة في سوريا.
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