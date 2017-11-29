بيع 90% من تذاكر كأس العالم للأندية 2017

ماجد محمد(صدى):

أعلنت اللجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس العالم للأندية بالإمارات 2017، عن توفير المزيد من تذاكر مباريات البطولة في ظل توقع تنامي مبيعاتها بشكل كبير.

وأكدت اللجنة أن التذاكر تتوفر للجمهور لحضور الـ5 مباريات الأولى من البطولة، والتي تشمل مباريات الدورين الأول والثاني، و مباراة الافتتاح في 6 ديسمبر باستاد هزاع بن زايد في العين بين نادي ” الجزيرة ” بطل دوري الخليج العربي الإماراتي و ” أوكلاند سيتي ” بطل أوقيانوسيا.

وأشار مدير التسويق والاتصال في اللجنة المنظمة المحلية للبطولة أحمد القبيسي، إلى أن التذاكر كانت تُطرح كدفعات منذ يونيو لتلبية الطلب المتزايد من الجمهور، ولضمان التوزيع العادل في عملية توفير التذاكر، وحتى الآن نفد 90% من تذاكر مباريات النصف النهائي والنهائي.

يُذكر أن دولة الإمارات تستضيف بطولة كأس العالم للأندية لعام 2017، حيث سيكون شهر ديسمبر مناسبة عالمية للاحتفال بكرة القدم.