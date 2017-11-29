المنطقة الشرقية تُطلق مبادرة ” الشاورما ” للحد من التسمم

خالد الضبيبي(صدى):

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية، مبادرة جديدة خاصة بوجبات ” الشاورما ” التي تقدمها العديد من المطاعم في المنطقة؛ للحد من حالات التسمم الغذائي والحصول على منتج عالي الجودة وبتكاليف أقل عن طريق شركات ومصانع متخصصة.

وأوضح مدير عام إدارة صحة البيئة بأمانة المنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن بن صالح الشهيل، أن المبادرة تثقيفية توعوية تهدف إلى الحد من التسمم الغذائي وتقديم وجبات بجودة عالية وبتكلفة أقل، من خلال عدد من الممارسات والطرق الصحية التي تم وضعها بهدف الحفاظ على الصحة العامة والحد من حالات التسمم الغذائي.

كما أشار إلى أن المبادرة وضعت أسلوب صحي يتضمن أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تساقط السوائل من اللحوم والدواجن المجمدة أثناء عملية إذابة الثلج عن اللحوم أو الدواجن المستخدمة في الشاورما، ومنع إعادة تجميد أي أجزاء من اللحوم مرة أخرى وعدم الخلط بين اللحوم والدواجن في حيز حفظ واحد منعًا للتلوث الخلطي.

وأضاف أنه تم وضع أسلوب صحي يهدف إلى الحفاظ على سلامة الشاورما أثناء فترة ” التتبيل “، من خلال الحفظ المباشر والسريع للحوم المتبلة في الثلاجة عند درجة حرارة -5، +10 وعدم ترك كميات كبيرة من اللحوم والدواجن الغير متبلة خارج الثلاجة لفترة طويلة أثناء تجهيز التتبيلة وذلك لمنع فساد اللحوم بسرعة.