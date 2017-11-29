رئاسة الحرم توقِع وثيقة تعاون مع ” مكافحة المخدرات “

نايف السالم(صدى):

أكد الدكتور عبدالرحمن السديسِ الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن هناك شهداء للواجب من رجال مكافحة المخدرات قدَموا أرواحهم فداءًا للوطن.

وأشار إلى أنه وفاءًا لهؤلاء الرجال وتخليدًا لذكراهم، يجب علينا في رئاسة الحرم أن نسهم مع مشروع ” نبراس ” والمكافحة بتكريم ذويهم، بتأدية مناسك الحج والعمرة.

وأضاف ” السديسِ ” ، أننا أمام مسؤولية عظيمة، شاكرًا ولاة الأمر على دعمهم وجهودهم للتصدي لآفة المخدرات.

ووقَع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وأمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات رئيس مجلس إدارة نبراس عبدالإله الشريف، مذكرة تعاون لتنفيذ العديد من البرامج التدريبية والوقائية وإعداد الدراسات والأبحاث العلمية ضد آفة المخدرات.