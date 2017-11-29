فتح باب القبول والتسجيل في كلية الاتصالات والالكترونيات بجدة الأحد القادم

نايف السالم(صدى):

تبدأ كلية الاتصالات والالكترونيات بجدة , الأحد القادم , في استقبال الراغبين في الالتحاق ببرنامج الدبلوم للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1439/1438هـ ويستمر حتى الـ 26 الشهر الجاري , وذلك عبر بوابة القبول الموحد بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الرابط الإلكتروني هنا .

وأوضح عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي , أن أعمال القبول بالكلية واستلام الملفات واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول يوم الأحد 1 ربيع الأخر 1439 , لافتاً إلى أن الترشيح والقبول سيكون عبر رسائل نصية إلكترونية SMS تصل للجوال المسجل في الطلب , لذلك على المتقدم اختيار البرنامج المناسب مع ضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني.

وبين أن المفاضلة بين المتقدمين لبرنامج الدبلوم ستكون بناء على معيار النسبة الموزونة , والتي تساوي 60 % لدرجة الثانوية العامة , و 40 % لاختبار القدرات , مشيراً إلى أن التخصصات في الكلية لبرنامج الدبلوم تشمل تقنية الحاسب , وتقنية الاتصالات , والتقنية الإلكترونية بتخصص إلكترونيات صناعية وتحكم .

ولفت العامودي الانتباه إلى فتح برنامج الدبلوم المسائي للراغبين في الالتحاق بالكلية من مواطنين ومقيمين ولجميع الموظفين في القطاعين العام والخاص.