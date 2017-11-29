تسريب الرقم الشخصي للعاهل المغربي

مليكة فؤاد(صدى):

تمكّن المدوِن والمحلل السياسي المغربي محمد الفنيش، من الحصول على رقم التليفون الخاص للعاهل المغربي الملك محمد السادس، وبعث رسالة نصية له.

وقال موقع ” الأول ” المغربي، أن جهات عليا تقوم ببحث على مستوى واسع عمن يكون قد سرّب رقم الهاتف الخاص بالملك إلى المهاجر المغربي إلى بريطانيا الفنيش.

وينحدر المهاجر المغربي من أصول صحراوية، وقد قام مدير المخابرات الداخلية ومدير المخابرات الخارجية بالاتصال به ليسألاه عن الطريقة التي حصل بها على رقم الهاتف الشخصي للملك، فأجابهما: ” هل هناك أحد يسأل من أين أتيت برقم أبيك؟ “.