بعد رفع حظر السفر إليها.. أسترليا تؤكد: لم يعد الدخول إلى الرقة دون سبب جريمة

كانبرا(صدى):

رفعت أستراليا، اليوم الأربعاء، حظر السفر إلى مدينة الرقة السورية، التي سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية، بدعم أمريكي، بعد طرد تنظيم ” داعش ” .

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، جولي بيشوب، إن دخول مدينة الرقة أو البقاء فيها دون سبب مشروع، لم يعد يعتبر جريمة، مضيفة: ” أما الأستراليين، الذين دخلوا المنطقة المذكورة، وبقوا فيها خلال فترة الـ5 من ديسمبر 2014 – الـ28 من نوفمبر2017؛ فسيكون وضعهم مختلفًا ” .

وأوضحت أنهم قد يتعرضون لمساءلات، وتوقيفات، وسجن من قبل الوحدات الأمنية، لافتة إلى أن حكومتها توصي مواطنيها بعدم السفر إلى سوريا؛ لأن الأوضاع الأمنية فيها ما تزال غير مستقرة.

يذكر أن أستراليا أسقطت الجنسية عن مواطنيها من مزدوجي الجنسية، الذين يقاتلون في صفوف المنظمات المتشددة بسوريا والعراق، وفي حال عودتهم إلى أستراليا سيخضعون لمحاكمة، وفق قانون الإرهاب الجديد.