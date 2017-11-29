تعليمات جديدة للمواطنين راغبي السفر عبر المطارات التركية

نايف السالم(صدى):

أعلنت سفارة المملكة لدى تركيا أن مديرية الجمارك التركية، حددت كمية الأموال والأشياء الثمينة التي يسمح بحملها من قبل المسافرين الذين يرغبون في استخدام المطارات التركية للسفر خارج البلد.

وأوضحت السفارة، في بيان لها، أنه يتوجب على المسافر إبلاغ مدير الجمارك في المطار في حال كان يحمل معه كمية من المال يتجاوز 25 ألف ليرة أو يما يعادل 10 آلاف يورو أو ما يعادل هذه القيمة من الأشياء الثمينة.

وأضافت السفارة أنه يسمح للمسافرين القادمين إلى تركيا اصطحاب مجوهرات وأشياء ثمينة بشرط أن تسجل لدى جمارك المطار، وأن لا تتجاوز قيمتها 15 ألف دولار أميركي وأن لا تكون بهدف تجاري وأن تكون برفقه المسافر عند مغادرته البلاد.