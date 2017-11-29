طلال الغامدي(صدى):

يشرع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة, في طباعة نسخة محسنة من مصحف المدينة النبوية، خلال الأيام القادمة تتضمن عديداً من المميزات والتحسينات وذلك بطاقة تشغيلية ذاتية من قِبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وأوضح الأمين العام لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الدكتور محمد سالم بن شديد العوفي: هذه المميزات تشمل مشروع المعالجة الرقمية, وتنفيذ التحسينات الجمالية المقترحة على خط مصحف المدينة النبوية برواية حفص الذي يعد أحد المشاريع الرائدة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.