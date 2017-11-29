محكمة بحرينية ترجئ محاكمة معارض بتهمة التخابر مع قطر

طلال الضوي(صدى):

أرجأت محكمة بحرينية، اليوم الأربعاء، محاكمة أمين عام جمعية الوفاق المنحلة، المعارض على سلمان، بتهمة التخابر مع قطر، إلى نهاية الشهر المقبل.

وقررت المحكمة الكبرى الجنائية، اليوم، تأجيل نظر القضية، المتهم فيها سلمان وعضوين آخرين من مجلس إدارة الجمعية المنحلة إلى جلسة 28 ديسمبر المقبل، وذلك للاطلاع وإعلام المتهمين الثاني والثالث.

وحضر سلمان جلسة اليوم، بعد امتناعه عن حضور الجلسة الأولى للمحاكمة، التي انعقدت أمس الأول الإثنين، بحضور هيئة دفاعه المؤلقة من أربعة محامين.

وتمثلت الاتهامات الموجهة لسلمان في السعي والتخابر مع دولة أجنبية، والقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، وتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع لدولة أجنبية، وإذاعة أخبار وبيانات مغرضة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للدولة من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها.