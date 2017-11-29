مجلس الأمة الكويتي: جهود جبارة لرفع الإيقاف الدولي عن النشاط الرياضي
أكد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، أن هناك جهود جبارة لرفع الإيقاف عن الكويت كي تتمكن من المشاركات الدولية.
وأشار ” الغانم ” إلى أن الشباب الرياضي هم أكثر من ظُلِم بسبب قرار حظر النشاط الرياضي في الدولة، مؤملًا إقرار القانون في المداولات القادمة للمجلس.
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 651 ] نشر منذ 54 دقيقة
كلها من احمد الفهد لا بارك الله فيه حاب يدمر الرياضه الكويتيه ويصير هو المنقذ
بس تبطي عظم يا قزم اسيا دام الكويت فيها رجل مثل مرزوق الغانم ودعم من حبيب الشباب تركي ال الشيخ راح يرتفع الحظر وانت يا قزم اسيا مالك مكان في رياضة الكويت انت واخوك طلال
نقطه على السطر