مجلس الأمة الكويتي: جهود جبارة لرفع الإيقاف الدولي عن النشاط الرياضي

خالد الظفيري(صدى):

أكد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، أن هناك جهود جبارة لرفع الإيقاف عن الكويت كي تتمكن من المشاركات الدولية.

وأشار ” الغانم ” إلى أن الشباب الرياضي هم أكثر من ظُلِم بسبب قرار حظر النشاط الرياضي في الدولة، مؤملًا إقرار القانون في المداولات القادمة للمجلس.