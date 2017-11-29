اليوم.. بداية مرحلة ” قران حادي ” بالمملكة

نايف السالم(صدى):

أعلن عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأربعاء، أن مرحلة قران حادي والتي تعد بداية البرد الفعلي، ستبدأ اليوم على أن يُسجل البرد أقصى درجاته بعد 33 يومًا.

وقال الزعاق، في تغريدة على حسابه على تويتر: ” اليوم الأربعاء.. مرحلة قران حادي والذي يقال فيه (قران حادي برد بادي) وهذا كناية عن بداية البرد الفعلي، وهذا الاقتران تقريبي وليس تحقيقيًا، وهو علامة على أننا نعيش أواخر الوسم وأن المربعانية على الأبواب، وبعد ثلاثة وثلاثين يومًا سيكون البرد على أشده والذي يقال فيه (قران تاسع برد لاسع) “.