المحكمة الفدرالية تحسم أمر تعيين ” مولفاني ” مديرًا لـ ” حماية المستهلك “

واشنطن(صدى):

وافقت المحكمة الفدرالية في واشنطن، على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تعيين مدير للجنة حماية المستهلك، إثر الأزمة التي استمرت ليومين وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تخفيف قيود مفروضة على المصارف.

وأكدت المحكمة حق ترامب في تعيين مديره للميزانية مايك مولفاني، مديرا بالإنابة لمكتب الحماية المالية للمستهلك، عوض السماح لنائبه المدير الحالي لياندرا إنغليش بتولي تلك المهمة.

ووصفت إدارة ترامب في وقت سابق وكالة حماية المستهلك بالفاشلة، مشيرة أنها تضر بالأعمال والاقتصاد.

كما أطلق مولفاني عليها في مقابلة له عام 2014 بـ ” المهزلة المقيتة “.