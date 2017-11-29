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بالفيديو.. بقرة تنتقم من رجل أراد ذبحها

بالفيديو.. بقرة تنتقم من رجل أراد ذبحها
أماني الغامدي(صدى):

أنتقمت بقرة من رجل باكستاني أراد ذبحها، على طريقتها الخاصة بسحله أسفلها، في محاولة منها لإرجاء مصيرها إلى أجل آخر.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرجل وهو يحضر سكينا ورغم إخفائه له إلا إن البقرة استشعرت نواياه، وهجمت عليه وأسقطته، ولم تكتف بذلك ولكنها ظلت في حالة تحفز شديد ضده.

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 38934 ] نشر منذ 2 ساعتين

معاها حق تلعب ناكا بطنه وتدوسه ,,

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة

التصحيح هذاثورالي المقطع وليس بقرة كماوردفالخبر

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