خبير يُحذر من أحد أنواع أجهزة الدفع الإلكتروني

أماني الغامدي(صدى):

حذَر المختص التقني ياسر الرحيلي، من أخطار جهاز الدفع الإلكتروني الذي يتطلب تمرير البطاقة به، مؤكدًا أن استخدم الأجهزة التي يتم إدخال البطاقة أفضل وأكثر أماناً.

وقال ” الرحيلي ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” لتقليل الأخطار على بطاقاتك البنكية، تجنب جميع الأجهزة التي تسحب منها باستخدام الشريط الممغنط واستخدم التي تستخدم الشريحة فقط “.

وتتزود غالبية المحال التجارية، بأجهزة الدفع الإلكترونية في محاولة للقضاء على الطريقة التقليدية التي تستهلك وقتاً كثيراً سواء من الزبون أو “ الكاشير ”.