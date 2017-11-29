باحث مصري يكشف سر متابعة العرب لأخبار كوريا الشمالية

بيونج يانج(صدى):

تكشف بيانات وسائل الإعلام الكبرى في العالم العربي، إقبالا كبيرا من العرب على أخبار كوريا الشمالية، خاصةً بعد تهديد أمريكا في ظل حكم الرئيس دونالد ترامب بالرد على تهديدات بيونج يانج النووية ومضيها قدما في البرنامج الصاروخي.

وقال الباحث والكاتب المصري د. نبيل عبد الفتاح أنه يرجح البعض وجود اهتمام لدى جيل قديم من اليساريين والقوميين العرب، بكوريا الشمالية باعتبارها ” موردا رئيسيا للسلاح لدول عربية يحرمها الغرب من مصادر التسلح ” .

وأضاف عبد الفتاح كما يرجع ذلك لمتابعة الأجيال الجديدة لتطورات الأوضاع عالميا “عبر الأجهزة المحمولة وسهولة الوصول للمعلومات”.

ويوضح أن هناك تخوفا وقلقا من التصرفات غير العقلانية لزعيم كوريا الشمالية، في وقت تحكم فيه إدارة أميركية “شعبوية” أيضا، على حد تعبيره.