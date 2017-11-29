بالصور.. إزالة 4 مزارع لاستخدامها مياه الصرف الصحي بمكة

نايف السالم(صدى):

أكد مدير عام صحة البيئة بأمانة مكة المكرمة منصور بن سعيد بالبيد، اليوم الأربعاء، أن لجنة المزارع بالإدارة العامة لصحة البيئة قامت مؤخرًا بالعديد من الجولات الميدانية على المزارع للتأكد من إلتزامها بالاشتراطات ومطابقتها للمواصفات.

وأوضح ” بالبيد ” أن اللجنة نفذت، أمس الثلاثاء، جولة على مزارع جنوب مكة بمنطقة الساقية، وبمشاركة العديد من الجهات المعنية كالشرطة والشئون الصحية، وتم ضبط عدد من المزارع المخالفة التي تُسقى بمياه آبار ملوثة لزراعة الورقيات والخضروات بجوار بعض مجاري الصرف الصحي في إحدى قرى جنوب مكة المكرمة.

وقال رئيس لجنة المزارع بالإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة أحمد الصغير، إن اللجنة أزالت 4 مزارع مخالفة تبلغ مساحتها أكثر من 4000 متر مربع، بعد قيام الفرق الميدانية بجولات على المنطقة، موضحًا أنه يتم تجنب إزالة الأشجار الكبيرة والنخيل في المزارع المُزالة.