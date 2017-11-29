رئيس ” مبكو ” يفوز بجائزة أفضل رئيس تنفيذي لهذا العام

عادل الحربي(صدى):

حصل المهندس سامي الصفران، الرئيس التنفيذي لشركة مبكو، على جائزة أفضل رئيس تنفيذي في الدول العربية ضمن 100 شخصية عن فئة قادة الأعمال وذلك في إطار جوائز أفضل العرب 2017.

وعلق المهندس سامي الصفران على حصوله على لقب أفضل رئيس تنفيذي قائلًا: ” يسرني أن أمثل شركة مبكو في هذا الحدث الهام، وخاصةً كجزء من هذه المجموعة المتميزة من المرشحين و الفائزين بالجائزة، حيث تمثل هذه الجائزة معلماً هاما لشركتنا حيث تبلورت الجهود الجماعية التي بذلناها لتصبح مبكو الشركة الرائدة في صناعة الورق في المنطقة “.

وتابع : ” إن التزامنا بممارسات المستدامة بيئيا واجتماعيا جزءا أساسيا من تحقيق ذلك النجاح “.

ويذكر أنه تم أختيار رئيس شركة مبكو على أساس معايير رئيسية منها إدارة المنظمة و المسؤولية الاجتماعية للشركات و الخدمات المجتمعية والابتكار والتعلم ، وشركة مبكو هي إحدى شركات منتجي الورق في الشرق الأوسط و إفريقيا.