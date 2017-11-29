مطالبات لـ ” هولندا ” بالتحقيق حول اغتيال أحمد المولى

أمستردام(صدى):

طالب أكثر من 100 شخصية عربية أحوازية وأجنبية، السلطات الهولندية، بالتحقيق في قضية استشاهد أحمد المولى في مدينة لاهاي، مؤكدين أن اغتياله يعد خسارة كبيرة للمجتمع الأحوازي وإدانة في حق الإنسانية.

وأرسلوا خطابًا إلى هولندا، متهمين فيه الاحتلال الإيراني بالضلوع في اغتيال الشهيد المولى حيث أنه قتل العديد من الشخصيات المعارضة البارزة في الدول الأوروبية، مطالبين الحكومة الهولندية الموقرة بالتحقيق الشامل للكشف عن الجناة، والإعلان عن ذلك بشفافية كاملة وبأسرع وقت ممكن، والشروع في الملاحقات القضائية وفقا للقانون.

وأشار الموقعون، إلى أن قيام الحكومة الهولندية بهذا الأمر سيكون من أجل العدالة والحيلولة دون وقوع ضحايا آخرين من اللاجئين السياسيين الأحوازيين على الأراضي الهولندية وسائر بلدان الاتحاد الأوروبي.

وأعربوا عن تمنيهم بألا تحول العلاقات والمصالح الاقتصادية المتنامية بين الدولة الهولندية ودولة الاحتلال دون التحقيق في اغتيال الشهيد احمد مولى النيسي وإتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تحقيق العدالة.