الظواهري يُعلِق على هزيمة القاعدة.. ويكشف حقيقة الصراع مع ” النصرة “

دمشق(صدى):

أكد أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، على وجود صراع دائر بين التنظيم وجبهة النصرة في سوريا، واصفًا ما قامت به النصرة بـ”نقض العهد”، حيث إن هناك اقتتال بينهم واعتقال النساء المنتميات لتنظيم القاعدة، واعتقالات طالت رؤوس المشرعين لتنظيم القاعدة ومنهم ” أبو جليبيب والعريدى ” .

وقال الظواهري فى تسجيل صوتي بثه أمس الثلاثاء: ” لم نحل أحدا من بيعتنا لا جبهة النصرة ولا غيرها ولم نقبل أن تكون بيعة جبهة النصرة سرية ” ، مضيفا “البيعة بيننا وبين كل من بايعنا عقد ملزم يحرم نكثه ويجب الوفاء به ” .

وأضاف الظاهري معلقًا على هزيمة التنظيم في الشام: ” مخطط الأعداء لإخراج القاعدة من الشام يهدف لإخراج آخر مجاهد سورى من سوريا ” ، داعيا مقاتلى القاعدة لتسكين الصراعات ودفن الخلافات، وجمع الشمل ورأب الصدع، داعيا لقتال “البعثيين والرافضة والصفويين والصليبيين والخوارج المارقين ” ، على حد قوله.