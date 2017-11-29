الشؤون الإسلامية بنجران تواصل جهودها في دعم حملة ” وطن بلا مخالف “

راشد آل شريه(صدى):

تواصل فروع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مختلف مناطق المملكة، تنفيذ برامجها الدعوية ومناشطها التوعوية، في إطار دعمها للحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ” وطن بـــــــلا مخالف ” .

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بنجران أحمد بن علي طالبي, أن الفرع جهز سيارة تحمل شعار الحملة ترافق منسوبي الفرع في الجولات الميدانية التوعوية، مشيراً إلى مواصلة الأئمة والخطباء في كلماتهم الوعظية ومحاضراتهم وخطبهم توعية المجتمع في هذا الشأن, والتأكيد على منسوبي المكاتب التعاونية من الدعاة المترجمين للتحدث عن هذا الموضوع كلٌّ حسب لغته بعد إفهامهم وإيضاح تفاصيل الحملة الوطنية الشاملة لتعقب المخالفين، ونشر الوعي بين العمالة الوافدة، والتأكيد على الشركات والمؤسسات المشغلة بضرورة عدم تشغيل وإيواء أو التستر على أي مخالف والإبلاغ عنه حال وجوده .

وأفاد طالبي أن مشاركة الفرع في الحملة تأتي انطلاقًا من دوره في توعية المجتمع في التعامل مع المخالفين وتنبيههم إلى الأخذ بالأنظمة المرعية، مشيراً إلى توجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ومتابعة معالي نائبه .