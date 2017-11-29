بعد اختبار صاروخًا باليستيًا جديدًا.. ألمانيا تستدعي سفير كوريا الشمالية

برلين(صدى):

أكد زيغمار غابرييل وزير الخارجية الألماني، اليوم الأربعاء، على إدانة ألمانيا لأحدث تجارب كوريا الشمالية الصاروخية، معلنًا عن استدعاء سفير كوريا الشمالية.

وقال ” غابرييل ” في بيان له إن كوريا الشمالية اخترقت القانون الدولي، حيث أن سلوكها المتهور يمثل تهديداً كبيراً للأمن الدولي.

ويذكر أن كوريا الشمالية نجحت اليوم، في اختبار صاروخاً باليستياً قوياً جديداً عابراً للقارات، يضع البر الأمريكي بأكمله في مدى أسلحتها النووية.