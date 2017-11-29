بالصور.. أمير تبوك يلتقي الأهالي في جلسته الأسبوعية

محمود البلوي(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في جلسته الأسبوعية في القصر الحكومي أمس، أهالي المنطقة ورؤساء وقضاة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية .

ورحّب سموه بالجميع وأكد في حديثة للمواطنين على ما حظيت به منطقة تبوك من خدمات وخطط تنموية عمت مدن ومحافظات ومراكز المنطقة في مجال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والسلفتة والأرصفة والإنارة, مشيراً إلى أن المنطقة مقبلة ولله الحمد على خير كثير في ظل ما تلقاه من دعم وحرص من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – , لافتاً النظر إلى ما تنعم به بلادنا من لحمة وطنية صادقة تميزها، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها .

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه. حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.