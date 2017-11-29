” هيئة تطوير الرياض ” تعلن نسبة الإنجاز في مشروع المترو

علي القحطاني(صدى):

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بقصر سموه مساء أمس، بحضور الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض, أصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي وكبار المسؤولين، ومنسوبي مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض يتقدمهم معالي أمين منطقة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان.

وعبر سموه عن بالغ فخره واعتزازه بالمشروع الذي يقوم عليه شباب الوطن في الإشراف والإدارة، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح واكتمال المشروع في وقته المحدد له، منوهاً بدور أمانة المنطقة ومثمناً جهود الجميع في خدمة العاصمة .

وأعرب معالي المهندس إبراهيم السلطان باسمه ونيابة عن منسوبي الهيئة عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الرياض على الدعوة الكريمة ولإلقاء الضوء على مستجدات مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام ، مشيراً إلى الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض جهاز تخطيطي لمدينة الرياض يقودها أكثر من 200 مهندس سعودي.

وبين أن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام ( القطار، الحافلات ) تم إنجاز أكثر من 62% في قطار الرياض وبالنسبة للحافلات تم التعاقد بداية هذا العام مع الشركات المنفذة لاستيراد حوالي 900 حافلة تبدأ بالتوافد نهاية 2018 , لافتاً إلى العمل السائر في طرق الرياض للمسار المخصص للحافلات .

وأشار إلى عناصر المشروع الثلاثة ( طريق الملك عبدالله، طريق العليا العام ) و ( طريق المدينة المنورة ) و ( طريق المطار، طريق الملك خالد ، طريق الملك عبدالعزيز ) و ( طريق الأمير سعود بن مقرن ).

بعد ذلك تحدث عدد من المهندسين السعوديين المشرفين على مسارات قطار الرياض عن آخر ما طرأ عن مشروعاتها وأبرز العوائق التي واجهتهم وعالجوها ، ونسب الإنجاز التي توصلوا إليها .

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه، حضر الاستقبال معالي المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض الأستاذ سحمي بن شويمي بن فويز.