” هونر ” تطلق هاتفها honor 7X يمكنه التعرف على الوجوه

بكين(صدى):

تطلق شركة ” هونر ” لصناعة الهواتف الذكية قريباً هاتفها الأبرز لهذا العام، وهو honor 7X، هاتف الشباب المبتكر، وهو هاتف ذكي استثنائي يقدم للمستخدمين المزيد من الرؤية والتجربة والقيمة بفضل المواصفات والمزايا الجديدة.

ويتمتع الجهاز بشاشة كاملة الوضوح بتقنية FHD قياس 5.93 بوصة ودقة 216 بيكسل X 1080 بيكسل؛ مما يمكّن المستخدم من التمتع الكامل بممارسة الألعاب ومشاهدة الأفلام على الشاشة الجميلة، وهي الشاشة الأكبر بجودة أعلى ستعزز مستوى المتعة.

وعلاوة على التقاط الصور الرائعة؛ يتمتع هاتف honor 7X بأحدث وظيفة للتعرف على الوجوه؛ سواء من خلال تأمين الهاتف برقم تعريف شخصي أو نمط شكلي أو ببصمة الإصبع، أو بمجرد التعرف على الوجه؛ حيث يترك الجهاز الخيار لك لتنتقي الأسلوب الأمثل لك.