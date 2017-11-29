” الصحة ” 43174 مراجعاً لمستشفيات مكة المكرمة الأسبوع الماضي

عادل الحربي(صدى):

قدمت مستشفيات مكة المكرمة خدماتها الطبية والعلاجية لـ ( 43174) مراجعاً خلال الأسبوع الأول من شهر ربيع الأول الجاري.

وأبانت صحة مكة المكرمة أن مجموع من تم إدخالهم إلى المستشفيات بلغ (1314) حالة , واستقبلت أقسام الطوارئ (24002) حالة , فيما راجع أقسام العيادات ما مجموعه (15716) حالة , وأجريت فيها (237 ) عملية جراحية طارئة , و(146) عملية مجدولة , و(22) عملية قسطرة، وأخضع للمناظير (86) مريضاً ومريضةً, كما تم إستقبال(233) حالة ولادة طبيعي و(103) قيصري وإجراء (1315) عملية غسيل دم كلوي.

وفي نفس السياق تم في قسم جراحة اليوم الواحد بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة خلال عام 1438 هـ إجراء ( 1550 ) عملية , حيث تقدر سعة الطاقة الإستيعابية للقسم ( 22 ) سريراً إلى جانب غرفتين عمليات يوميا ” تعمل على مدار الأسبوع, كما أجريت بالقسم العديد من العمليات للمرضي منها المياه البيضاء، عمليات تغيير العدسات لمرضى الكتاركت – إستئصال اللوز، عمليات الرباط الصليبي، المناظير الجراحية، العناية بالأسنان للأطفال.

يذكر أن هذا النوع من العمليات يجرى في نفس اليوم في ظروف صحية وطبية آمنة حيث يتم خروج المريض في نفس اليوم، بهدف توفير الأسرة للمرضى المنتظرين في الطوارئ ومرضى العمليات الروتينية التي تستدعي تنويم المريض قبل وبعد العملية الجراحية.