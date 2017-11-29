وزير النفط الكويتي: هناك شبه إجماع حول تمديد اتفاق خفض انتاج النفط

خالد الظفيري(صدى):

أكد وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، على وجود شبه إجماع حول مسألة تمديد الاتفاق المبرم بين الدول المنتجة للنفط بخفض إنتاج النفط، بعد انتهاء مدة التمديد الحالية نهاية شهر مارس.

وأوضح ” المرزوق ” إنه سيتم بحث مسألة تمديد خفض الانتاج من عدمه باستفاضة، غدًا الخميس، بين وزارء نفط الدول المنتجة من داخل وخارج أوبك؛ لاتخاذ القرار المناسب الذي يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء ويحقق التوازن المطلوب في سوق النفط العالمية، مشيرًا إلى أن وزراء النفط بالمنظمة ما زالوا لم يحسموا أمرهم بعد في مسألة مدة التمديد في اتفاق خفض الإنتاج.

ومن المقرر أن ينظر الاجتماع السادس للجنة مراقبة سوق النفط الوزارية المشتركة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول المنتجة من خارجها اليوم الأربعاء في مستويات الإنتاج لشهر أكتوبر ومدى التزام المنتجين الموقعين على قرار خفض الإنتاج بهذا القرار تمهيدا لرفع توصيات بشأنها إلى الاجتماع الوزاري لأوبك المقرر عقده غدا.

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) و11 دولة نفطية من خارج المنظمة، على رأسها روسيا، قد اتفقت أواخر العام الماضي على خفض إنتاجها بنحو 8ر1 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر بهدف دعم أسعار النفط في السوق العالمية. وتم تمديد الاتفاق لاحقا حتى مارس من العام المقبل.