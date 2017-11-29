مصر تؤكد سعيها لاستئناف عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

القاهرة(صدى):

أكدت مصر مجدداً على أهمية بذل الجهود من أجل استئناف عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وصولاً إلى تحقيق السلام العادل والشامل، وفقاً للمرجعيات الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين والمبادرة العربية للسلام، بما يضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وذكّرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ما قدمته مصر من جهود وتضحيات ومواقف في مختلف المحافل للدفاع عن الحق الفلسطيني ، مؤكدةً على مركزية القضية الفلسطينية في العالمين العربي والإسلامي إيماناً منها بأن السلام القائم على العدل هو المدخل الحقيقي لتحقيق الاستقرار والرخاء والأمن لجميع شعوب منطقة الشرق الأوسط.

وأشار البيان إلى أن مصر حرصت من خلال رعايتها لملف المصالحة الفلسطينية على أن إزالة كافة أسباب الانقسام الفلسطيني الذي دام لفترة طويلة، وكان له أثره السلبي على قضية الشعب الفلسطيني العادلة وحقوقه المشروعة.