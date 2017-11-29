بالصور.. إدارة النشاط الطلابي بتعليم الرياض تنظم برنامجًا تدريبيًا للعمل التطوعي

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

نظمت إدارة النشاط الطلابي بتعليم الرياض صباح اليوم الأربعاء الموافق ١٤٣٩/٣/١١هـ برنامجًا تدريبيًا بعنوان (مهارات العمل التطوعي في الميدان التربوي ) لمشرفي النشاط الطلابي من تقديم المدرب المتخصص في مجال العمل التطوعي الأستاذ أحمد الطريسي وذلك بمدارس الابتكارية الأهلية.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز مفهوم التطوع وتقديم الرؤية الجديدة للعمل التطوعي وتأهيل المتطوعين لخدمة المجتمع لإكتساب شعور الإنتماء للوطن والمجتمع والعمل بما يخدم الوطن ويحقق رؤية المملكة 2030 م.

وافتتح البرنامج التدريبي بكلمة ترحيبية من مدير إدارة النشاط الطلابي الدكتور أنور أبو عباة رحب فيها بالمدرب والحضور مؤكدًا على حرص إدارة النشاط على نشر ثقافة العمل التطوعي وتنمية الجانب التطوعي لدى الطلاب في المدارس وحثهم على المساهمة في تقديم ما لديهم من طاقات لخدمة المجتمع من خلال إنشاء الفرق التطوعية في المدارس وتسجيلها رسميًا بإدارة النشاط مثمنًا الدعم الذي تلقاه إدارة النشاط الطلابي من سعادة مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي ومساعده للشؤون التعليمية الأستاذ عبدالله بن سعد الغنام في تسخير كافة الإمكانيات لدعم البرامج والمناشط الطلابية في جميع المجالات.

واشتمل البرنامج التدريبي على عدة محاور من ضمنها مفهوم العمل التطوعي، ومزاياه، وعوائق تنفيذه، وعرض لإحصائيات مهمة في اتجاهات الشباب السعودي في العمل التطوعي ، كذلك بعض الأفكار التي تساعد على انتشار ثقافة التطوع بين الطلاب ، بالإضافة إلى حقوق وواجبات المتطوع ، وأفكار لتصميم المبادرات التطوعية .

الجدير بالذكر أن إدارة النشاط الطلابي ممثلاً في قسم النشاط الاجتماعي يدشن يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٩/٣/١٧هـ الخامس من ديسمبر والذي يوافق اليوم العالمي للتطوع إطلاق مبادرة مشروع ( رياض التطوع ) حيث يشتمل على معرض يضم أبرز المبادرات التطوعية على مستوى مكاتب التعليم بحيث يخصص لكل مكتب جناح لعرض أبرز المبادرات وذلك برعاية كريمة من مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي بإشراف مدارس الابتكارية الأهلية بحي الملك فيصل.

واختتم البرنامج بكلمة لرئيس قسم النشاط الاجتماعي الأستاذ شاكر أبو عباة شكر فيها المدرب والحضور والقائمين على مشروع مبادرة ( رياض التطوع ) الأستاذ أحمد الحماد والأستاذ خالد الهدياني ومن ثم توزيع شهادات الحضور والتقاط الصور التذكارية.