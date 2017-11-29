الجيش الكوري الجنوبي يطلق 3 صواريخ ردًا على كوريا الشمالية

سول(صدى):

أطلق الجيش الكوري الجنوبي، ثلاثة صواريخ كل صاروخ على حده من ثلاثة أنواع، وهم الصاروخ الباليستي من طراز هيون مو-2 الذي يبلغ مداه 300 كيلومتر، والصاروخ بحر-أرض من طراز هيه سونغ-2 الذي يصل مداه إلى ألف كيلومتر، والصاروخ جو-أرض من طراز سبايس الذي يبلغ مداه 57 كيلومترا .

جاء ذلك خلال تدريبات مشتركة للجيش على إطلاق الصواريخ لتوجيه ضربة دقيقة ضد مصدر الاستفزازات برا وبحرا وجوا، وضربت الثلاث صواريخ هدفًا يفترض أنه مصدر الاستفزازات للعدو، في نفس الوقت.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة أن الجيش أجرى التدريبات على إطلاق الصواريخ لتوجيه ضربة دقيقة، بمشاركة وحدة الصواريخ والسفينة الكورية من طراز إيجيس، والطائرة القتالية من طراز إف-16 وغيرها.

كما شددت على أن الجيش يراقب عن كثب الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية على مدار 24 ساعة، مؤكدا على أن التدريبات تظهر عزم بلاده وقدرتها على توجيه ضربة لمصدر الاستفزازات والمرافق الرئيسية بدقة.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيا قويًا جديدًا عابرًا للقارات يضع البر الأمريكي بأكمله في مدى أسلحتها النووية.