إيقاف العمل على جهاز أشعة بمركز طبي شهير بالرياض بسبب تسرب إشعاعي

عادل الحربي(صدى):

أوقفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، العمل على جهاز البانوراما الخاص بأشعة الأسنان في أحد المراكز الطبية بمدينة الرياض، بسبب رصد تسرب إشعاعي منه.

وكان مختصون في الهيئة زاروا المنشأة، ووجدوا أثناء قراءة قياسات التسرب الإشعاعي لجهاز البانوراما قراءات عالية، ما استدعى إيقاف العمل على الجهاز فورًا، والرفع بذلك لوزارة الصحة التي أغلقت العيادة نظرًا لوجود العديد من المخالفات عليها.

ويأتي إيقاف العمل على الجهاز حرصاً من الهيئة على توفير الحماية والسلامة الكاملة من المخاطر الإشعاعية للعاملين والمرضى ومراجعي العيادة.

وتحرص الهيئة على توفير الحماية والسلامة الإشعاعية داخل المنشآت الصحية التي تستخدم الأجهزة المشعة من خلال زيارات دورية تقوم بها فرق من المختصين للتدقيق والتحقق من جودة أداء وفعالية التشغيل للأجهزة الطبية المشعة والامتثال لمتطلبات الممارسة الطبية وضمان الاستخدام الأمثل لتلك الأجهزة.