بالصور.. تجارب افتراضية بالمدارس للتوعية بأخطار الزلازل والبراكين

سعيد العجل(صدى):

كشف المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل، أن وحدة التوعوية بأخطار الزلازل والبراكين وسبل الوقاية منها، تقوم بعمل دراسة للتنسيق مع الدفاع المدني لعمل تجارب افتراضية في المدارس لمعرفة مدى استيعاب الطلاب من هذه الحملة التثقيفية.

وأشار إلى أن الهدف من حملتها التوعوية بأخطار الزلازل والبراكين في الرياض، هو توعية وتثقيف الطلاب ومسئولي الأمن والسلامة المدرسية بالإضافة إلى طلبة الجامعات وكذلك الجهات الحكومية بشكل عام بكيفية التعامل مع الزلازل والبراكين أثناء وبعد حدوث الهزات الأرضية.

وأوضح أبا الخيل، أن الحملة ستستكمل فعالياتها الأسبوع القادم، في المنطقة الشرقيه، مؤكداً أن هيئة المساحة الجيولوجية هي الجهة الوحيدة المعنية بمتابعة الزلازل والبراكين وتستقبل جميع البلاغات والاستفسارات على مدار الساعة.

ولفت أبا الخيل، إلى أهمية نشر ثقافة استخدام كود البناء السعودي في المباني لتخفيف الخسائر في الأرواح والممتلكات، بالإضافة إلى التثقيف بدور الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في مراقبة النشاط الزلزالي والبركاني في المملكة.

