حقيقة استقالة سعد الحريري مرة أخرى
أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون، اليوم الأربعاء، على بقاء سعد الحريري رئيس وزراء لبنان في منصبه، مشيرًا إلى أن الأزمة السياسية ستحل بشكل قاطع خلال الأيام المقبلة.
وكان ” الحريري ” قد صرح بأنه أراد إحداث صدمة إيجابية في الساحة السياسية اللبنانية عندما قدم استقالته، و يريد أن يكون لبنان مستقرا وألا يصبح ساحة دموية، وأن يكون لبنان كما يريده الجميع.
آلمآسة آلزرقاء[ عدد التعليقات: 124 ] نشر منذ 49 دقيقة
صارت لعبة
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38930 ] نشر منذ 48 دقيقة
هو حنا ماخلصنا من حكاية الذبانه ؟؟
.. كل شوي طالعين بكلام مصبوغ بصبغ جديد ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22139 ] نشر منذ 40 دقيقة
طيب