حقيقة استقالة سعد الحريري مرة أخرى

بيروت(صدى):

أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون، اليوم الأربعاء، على بقاء سعد الحريري رئيس وزراء لبنان في منصبه، مشيرًا إلى أن الأزمة السياسية ستحل بشكل قاطع خلال الأيام المقبلة.

وكان ” الحريري ” قد صرح بأنه أراد إحداث صدمة إيجابية في الساحة السياسية اللبنانية عندما قدم استقالته، و يريد أن يكون لبنان مستقرا وألا يصبح ساحة دموية، وأن يكون لبنان كما يريده الجميع.