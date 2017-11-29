السيسي لـ ” الجيش والشرطة “: أمامكم 3 أشهر لاستعادة الأمن بسيناء

القاهرة(صدى):

أعطى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رئيس رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد، ووزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، مهلة لمدة 3 أشهر لاستعادة الأمن في سيناء باستخدام ” القوة الغاشمة “، مؤكدًا أن مسؤولية الأمن والاستقرار تقع على المجتمع بجانب الجيش والشرطة.

جاء ذلك خلال احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، حيث أشار إلى أن الأفكار المتطرفة أفكار شيطانية لن تسود، ولكنها تعرقل مسيرة الدول وتهدم الأمم في حال عدم مواجهتها والسيطرة عليها، مؤكدًا أن مصر تواجه حربًا مكتملة الأركان تسعى لهدم الدولة.

وتسائل ” السيسي ” ، بأي منطق يبرر البعض لأنفسهم قتل الأطفال والشيوخ وحرمانهم من حقهم للحياة، وكيف لمن يدعون انتماءهم لدين الإسلام الذي يدعو للتسامح أن ينشروا الفساد في الأرض.