السيسي لـ ” الجيش والشرطة “: أمامكم 3 أشهر لاستعادة الأمن بسيناء
أعطى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رئيس رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد، ووزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، مهلة لمدة 3 أشهر لاستعادة الأمن في سيناء باستخدام ” القوة الغاشمة “، مؤكدًا أن مسؤولية الأمن والاستقرار تقع على المجتمع بجانب الجيش والشرطة.
جاء ذلك خلال احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، حيث أشار إلى أن الأفكار المتطرفة أفكار شيطانية لن تسود، ولكنها تعرقل مسيرة الدول وتهدم الأمم في حال عدم مواجهتها والسيطرة عليها، مؤكدًا أن مصر تواجه حربًا مكتملة الأركان تسعى لهدم الدولة.
وتسائل ” السيسي ” ، بأي منطق يبرر البعض لأنفسهم قتل الأطفال والشيوخ وحرمانهم من حقهم للحياة، وكيف لمن يدعون انتماءهم لدين الإسلام الذي يدعو للتسامح أن ينشروا الفساد في الأرض.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1850 ] نشر منذ 48 دقيقة
فديتك فخامة الرئيس ا لسيسي المعظم المعظم المعظم
ابو فاطمة الجهني[ عدد التعليقات: 145 ] نشر منذ 40 دقيقة
الى الامام يا زعيم مصر ربي يحفظك ويحفظ مصر من كل شر