  • الأربعاء 29

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. مذيع يُنهي مداخلة مع طباخ سعودي بطريقة غير لائقة بسبب الهلال

بالفيديو.. مذيع يُنهي مداخلة مع طباخ سعودي بطريقة غير لائقة بسبب الهلال

بالفيديو.. مذيع يُنهي مداخلة مع طباخ سعودي بطريقة غير لائقة بسبب الهلال
طلال الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديوإنهاء لقاء بين مذيع برنامج ” الراصد ” بقناة الإخبارية وطباخ هاو من المملكة بطريقة غريبة مما تسبب في انقسام رواد مواقع التواصل لفريقين .

واعتبر البعض أن هذا نوع من الإساءة للضيف وعدم الالتزام بالمعايير المهنية، فيما رأى آخرون أن ما حدث من قبيل الدعابة لذكر اسم اليابان وأن الانتقادات الكبيرة للواقعة أخذت أكبر من حجمها.

وذكرالطباخ سليمان الأسمري خلال لقاءه أنه يقوم بعمل ” تشيز كيك ياباني “، فعلق المذيع في نهاية الحديث بالقول: ” سديت نفسنا ” في إشارة منه إلى خسارة فريق الهلال لكرة القدم من فريق ” أوراوا ” الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا.


الوسوم:, , , , , ,

10 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1850 ] نشر منذ 41 دقيقة

والعالمية صعبة قوية هههههههههه 😍😜

[ عدد التعليقات: 511 ] نشر منذ 41 دقيقة

خبر يشعرنا بان السخافه متربعه بقوه

[ عدد التعليقات: 124 ] نشر منذ 38 دقيقة

😂😂😂😂😂
تبي تسد نفس هلالي
اعزمة على كيك ياباني

[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 29 دقيقة

بالله عليكم هذا اعلامي نجح او يرجي النجاح باصق ماصخ سخيف الرجل على نياته ومبسوط انه مسوين معه مقابله ومتحمس والدالغه المذيع وبكل بجاحه يقول سديت انفسنا الله يسد نفسك انت في موضوع غير الرياضه وش جاب طاري الرياضه روح ياشيخ الله يزولك ويزول منحطكم في الاعلام

[ عدد التعليقات: 6116 ] نشر منذ 29 دقيقة

الحمدلله على نعمة العقل تراها كورة يا صغار العقول

[ عدد التعليقات: 1400 ] نشر منذ 28 دقيقة

المذيع هذا دلخ
جعل ام علي تكسر رقبته

[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 20 دقيقة

مريض المذيع

[ عدد التعليقات: 997 ] نشر منذ 12 دقيقة

الله واكبر هذا المذيه ثقيل دم مره اعوذ بالله منه شا يف نفسه وليس متعلم بس الكبريا وين المذيعين ايم زمان

[ عدد التعليقات: 997 ] نشر منذ 10 دقائق

هل الواسطه وظفته فى الا علا م وشوف المقدمه السيخيفه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *