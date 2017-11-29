بالفيديو.. مذيع يُنهي مداخلة مع طباخ سعودي بطريقة غير لائقة بسبب الهلال

طلال الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديوإنهاء لقاء بين مذيع برنامج ” الراصد ” بقناة الإخبارية وطباخ هاو من المملكة بطريقة غريبة مما تسبب في انقسام رواد مواقع التواصل لفريقين .

واعتبر البعض أن هذا نوع من الإساءة للضيف وعدم الالتزام بالمعايير المهنية، فيما رأى آخرون أن ما حدث من قبيل الدعابة لذكر اسم اليابان وأن الانتقادات الكبيرة للواقعة أخذت أكبر من حجمها.

وذكرالطباخ سليمان الأسمري خلال لقاءه أنه يقوم بعمل ” تشيز كيك ياباني “، فعلق المذيع في نهاية الحديث بالقول: ” سديت نفسنا ” في إشارة منه إلى خسارة فريق الهلال لكرة القدم من فريق ” أوراوا ” الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا.