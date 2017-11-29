بالفيديو.. مذيع يُنهي مداخلة مع طباخ سعودي بطريقة غير لائقة بسبب الهلال
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديوإنهاء لقاء بين مذيع برنامج ” الراصد ” بقناة الإخبارية وطباخ هاو من المملكة بطريقة غريبة مما تسبب في انقسام رواد مواقع التواصل لفريقين .
واعتبر البعض أن هذا نوع من الإساءة للضيف وعدم الالتزام بالمعايير المهنية، فيما رأى آخرون أن ما حدث من قبيل الدعابة لذكر اسم اليابان وأن الانتقادات الكبيرة للواقعة أخذت أكبر من حجمها.
وذكرالطباخ سليمان الأسمري خلال لقاءه أنه يقوم بعمل ” تشيز كيك ياباني “، فعلق المذيع في نهاية الحديث بالقول: ” سديت نفسنا ” في إشارة منه إلى خسارة فريق الهلال لكرة القدم من فريق ” أوراوا ” الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا.
فيديو | هاوي الطبخ سليمان الأسمري يبدأ في تحويل هوايته إلى تجارة مربحة. #الراصد pic.twitter.com/ZXRmlLtbi8
— الراصد (@alraasd) November 26, 2017
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1850 ] نشر منذ 41 دقيقة
والعالمية صعبة قوية هههههههههه 😍😜
ابو وليد[ عدد التعليقات: 511 ] نشر منذ 41 دقيقة
خبر يشعرنا بان السخافه متربعه بقوه
آلمآسة آلزرقاء[ عدد التعليقات: 124 ] نشر منذ 38 دقيقة
😂😂😂😂😂
تبي تسد نفس هلالي
اعزمة على كيك ياباني
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 31 دقيقة
وين الثقل والرزانه
زائر[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 29 دقيقة
بالله عليكم هذا اعلامي نجح او يرجي النجاح باصق ماصخ سخيف الرجل على نياته ومبسوط انه مسوين معه مقابله ومتحمس والدالغه المذيع وبكل بجاحه يقول سديت انفسنا الله يسد نفسك انت في موضوع غير الرياضه وش جاب طاري الرياضه روح ياشيخ الله يزولك ويزول منحطكم في الاعلام
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6116 ] نشر منذ 29 دقيقة
الحمدلله على نعمة العقل تراها كورة يا صغار العقول
الريان[ عدد التعليقات: 1400 ] نشر منذ 28 دقيقة
المذيع هذا دلخ
جعل ام علي تكسر رقبته
طارق[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 20 دقيقة
مريض المذيع
مغرد[ عدد التعليقات: 997 ] نشر منذ 12 دقيقة
الله واكبر هذا المذيه ثقيل دم مره اعوذ بالله منه شا يف نفسه وليس متعلم بس الكبريا وين المذيعين ايم زمان
مغرد[ عدد التعليقات: 997 ] نشر منذ 10 دقائق
هل الواسطه وظفته فى الا علا م وشوف المقدمه السيخيفه