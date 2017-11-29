بالفيديو.. 3 فتيات يخدعن صاحب محل بطريقة ذكية لسرقته
تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لثلاث فتيات يقمن بسرقة زبائن المحال، ما دفع النشطاء للبحث عن هؤلاء الفتيات للقبض عليهن.
ويظهر الفيديو المتداول ثلاث فتيات يدخلن إحدى محال الملابس، تقوم إحداهن بإشغال صاحب المحل، فيما تقوم الفتاة الثانية والثالثة بسرقة المشتري دون أن يشعر.
وأثار الفيديو غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أخذوا في تحذير المتابعين من الفتيات الثلاثة وعمليات السرقة المنتشرة بهذا الشكل، مطالبين بسرعة البحث والقبض على أولئك الفتيات.
ثلاث بنات متخصصين سرقة محلات الملابس
ياولاد الحرامية .. شير وساعد فى القبض عليهم .. ثلاث بنات بيدخلوا محلات الملابس واحدة تشغال صاحب المحل والاثنين يسرقوا الزبائن فى دقيقة .. فى الثانية 30 شاهد وهى بتسرق الموبايل من الراجل الكبير وبتديه للبنت اللى رافع النظارة على راسها وبعدين بتقفله
Posted by أسواق مصر on Tuesday, November 28, 2017
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