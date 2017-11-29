بالفيديو.. 3 فتيات يخدعن صاحب محل بطريقة ذكية لسرقته

متابعات(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لثلاث فتيات يقمن بسرقة زبائن المحال، ما دفع النشطاء للبحث عن هؤلاء الفتيات للقبض عليهن.

ويظهر الفيديو المتداول ثلاث فتيات يدخلن إحدى محال الملابس، تقوم إحداهن بإشغال صاحب المحل، فيما تقوم الفتاة الثانية والثالثة بسرقة المشتري دون أن يشعر.

وأثار الفيديو غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أخذوا في تحذير المتابعين من الفتيات الثلاثة وعمليات السرقة المنتشرة بهذا الشكل، مطالبين بسرعة البحث والقبض على أولئك الفتيات.