بالفيديو.. وزير التعليم يجتمع بالقيادات التعليمية في ” عرعر “

محمد بن طحيطح(صدى):

وصل وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسي، صباح اليوم الأربعاء، إلى منطقة الحدود الشمالية؛ لتفقد عدد من مرافق التعليم، وجامعة الشمالية .

وألتقى الوزير بأمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان ، وعدد من المسؤولين، بالإضافة إلى الاجتماع مع منسوبي التعليم العام.

وزار وزير التعليم عدد من مدارس المنطقة، كما تفقد أقدم مدرسة في عرعر، ورصد فيديو جلوس الوزير بجانب أحد الأطفال بالمدرسة؛ خلال جولته التفقدية للمدرسة.