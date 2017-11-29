إخلاء مدرسة ” تحلية الشقيق للبنات ” بشمال جازان.. لهذا السبب

حسن الجعفري(صدى):

وقع، اليوم الأربعاء، تماس كهربائي بمدرسة تحلية الشقيق الابتدائية والمتوسطة للبنات بمحافظة الدرب شمال جازان، مما أدى إلى إخلاء المدرسة.

وأكد الناطق الإعلامي بـ ” تعليم صبيا ” علي خواجي أن قائدة المدرسة بادرت بإخلاء الطالبات من المبنى احترازيًا إلى نقطة تجمع آمنة، كما باشرت فرقة الصيانة والطوارئ التابعة لمحطة تحلية الشقيق بالوقوف على الواقع ومعالجة المشكلة، ولا توجد أي خسائر في الأرواح والممتلكات ولله الحمد.