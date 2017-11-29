988 ألف حالة استقبلها ” ولادة مكة ” خلال 3 سنوات

عطيه اليوسف (صدى):

كشفت إدارة مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة عن عدد الحالات التي إستقبلتها خلال الأعوام الثلاثة الماضية، والتي تنوعت في تخصص الأطفال والنساء في العيادات والطوارئ والعمليات وأقسام التنويم والولادات الطبيعية والقيصرية، والتي تُعد الأخيرة الأكثر إستقبالاً للحالات لتخصصها في مجال طب الأطفال والنساء والتوليد على مستوى مستشفيات المنطقة.

وبلغ إجمالي عدد الحالات التي راجعت قسم عيادات النساء وعيادات الأطفال 228200 حالة، وإجمالي عدد الحالات بقسمي طوارئ النساء والأطفال 690919 حالة، بينما بلغ إجمالي العمليات 23769 عملية، وإجمالي عدد حالات قسم التنويم 69311 حالة، كما بلغت عدد الولادات التي إستقبلتها المستشفى 30839 ولادة.

ومن جهته بيّن مدير مستشفى الولادة والأطفال الدكتور/ أنس سدايو أن ولادة مكة تحظى بدعم لامحدود من وزارة الصحة ممثلة بمديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، مشيراً إلى أن المستشفى مدعوم بكادر طبي متخصص وأجهزة طبية حديثة مستخدمة في العمليات الجراحية والأشعة وأقسام الطوارئ وأقسام الاستقبال، وموضحاً أن مستشفى الولادة والأطفال بمكة تتّبع نظام فرز حالات الطوارئ وتقسيمها بأسلوب ومبدأ علمي ووفق معايير طبية معينة؛ لسرعة تنظيم العمل الإسعافي بتولية الفريق الطبي الإهتمام بالمرضى الأكثر خطورة والأشد حاجة للعلاج.

ومن جهة أخرى أوضح مدير الخدمات الطبية الدكتور/ هلال المالكي عن تزايد أعداد العمليات خلال العام 1438هـ بنسبة 48% عن الأعوام السابقة بحيث كانت 6500 عملية لعام 1437هـ، والعام الماضي 1438هـ وصلت إلى 10200 عملية بسبب الإقبال العالي على المستشفى، لافتاً النظر إلى أن المستشفى على إستعداد تام لإستقبال جميع الحالات المتعلقة بالأمراض النسائية والأطفال (العامه والتخصصية) حسب مجال الخدمة للمستشفى.

وأعرب الدكتور سدايو عن تقديره لممثلي الخدمات الصحية والإدارية على كافة الجهود المسخرة لخدمة المرضى؛ وذلك تماشياً مع توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.

يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة يضم بين جنباته من الكادر السعودي المميز الذي يهدف للإرتقاء بالخدمات المقدمة لمرتادي المستشفى، ويعمل على مدار الساعة لإستقبال الحالات عبر أقسام الطوارئ والعيادات بما يخدم الجميع من مراجعي ومرضى المستشفى، بالإضافة إلى قسم الأطفال الذي يضم عدة تخصصات دقيقة.