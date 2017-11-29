فيديو مؤثر لطفل بدون ذراعين وساقين يمشي لأول مرة

متابعات(صدى):

خطف طفل صغير بدون ذراعين وساقين ، الأنظار إليه بمواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر مقطع فيديو له يمشي للمرة الأولى.

أوضحت والدة الطفل ” كامدن ” البالغ من العمر 4 سنوات أنه ولد دون ذراعين وأرجل، وشعرت بفخر شديد عندما رأته يمشي للمرة الأولى ، مؤكده أنها علمن أن ابنها سيولد دون ذراعين أو أرجل عندما كانت حاملا في شهرها الـ18، وتم تشخيص حالته بـ ” متلازمة فوكوميليا ” بعد ولادته.

وظهر الأب في لقطات بمقطع فيديو متداول ، وهو يشجع الطفل على تحريك جسده ويسير باتجاهه ويطمأنه بأنه لن يسقط.

وقالت الأم إنها اعتقدت أن حالته ستجعله غير قادر على الحركة، لكنها تأثرت عندما رأته يلعب بذراعه عندما كان عمره نحو شهرين، وتأكدت أنه سيكون قادرا على القيام بالعديد من الأشياء.