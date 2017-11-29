فيديو مؤثر لطفل بدون ذراعين وساقين يمشي لأول مرة
خطف طفل صغير بدون ذراعين وساقين ، الأنظار إليه بمواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر مقطع فيديو له يمشي للمرة الأولى.
أوضحت والدة الطفل ” كامدن ” البالغ من العمر 4 سنوات أنه ولد دون ذراعين وأرجل، وشعرت بفخر شديد عندما رأته يمشي للمرة الأولى ، مؤكده أنها علمن أن ابنها سيولد دون ذراعين أو أرجل عندما كانت حاملا في شهرها الـ18، وتم تشخيص حالته بـ ” متلازمة فوكوميليا ” بعد ولادته.
وظهر الأب في لقطات بمقطع فيديو متداول ، وهو يشجع الطفل على تحريك جسده ويسير باتجاهه ويطمأنه بأنه لن يسقط.
وقالت الأم إنها اعتقدت أن حالته ستجعله غير قادر على الحركة، لكنها تأثرت عندما رأته يلعب بذراعه عندما كان عمره نحو شهرين، وتأكدت أنه سيكون قادرا على القيام بالعديد من الأشياء.
With some coaching and a pep talk from his Daddy, CAMDEN FINALLY LEARNED HOW TO WALK! I cried like a baby! I’ve been looking forward to this moment for the past 4 years and it finally happened! I am SO proud of Camden and I am SO BLESSED to be his Momma! 💙To use this video in a commercial player or in broadcasts, please email licensing@storyful.com
Posted by Katie Danielle Whiddon on Sunday, November 19, 2017
آلمآسة آلزرقاء[ عدد التعليقات: 124 ] نشر منذ 48 دقيقة
حامل في شهرها ال ١٨😲
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38930 ] نشر منذ 42 دقيقة
سبحان الله سبحان الخالق العظيم ,,
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38930 ] نشر منذ 40 دقيقة
ايه لاحظت الخبر يقول بشهرها الـ 18 ,, بس يقصد ياالأسبوع الـ 18 ,,
.. هذا والله اعلم ، يااختنا الماسة الزرقاء ,,