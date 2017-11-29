أمانة المدينة المنورة تشرع في تطوير طريق سلطانة

نايف السالم(صدى):

تشرع أمانة منطقة المدينة المنورة في التجهيز للبدء بالمرحلة الأولى الخاصة بتطوير طريق سلطانة وسط المدينة, ضمن مشروع تطوير وإعادة تأهيل الطرق الرئيسية شمال المدينة المنورة .

وأوضح وكيل الأمين للمشاريع بأمانة منطقة المدينة المنورة المهندس عدنان بن أحمد السيد, أن الأمانة أنهت عملية تسليم الموقع للمقاول للبدء في تنفيذ المشروع الذي يشمل إعادة تطوير الطريق بطول إجمالي يبلغ 4.5 كلم وعرض 40 متراً, وذلك بإعادة إنشاء الأرصفة لتكون موائمة للمشاة وبطريقة عصرية، بالإضافة إلى أعمال الكشط وإعادة السفلته للطريق ، و إعادة تأهيل الجزر الوسطية والإنارة الوظيفية والديكورية وأعمال الزراعة التجميلية .

وأفاد المهندس السيد أن هناك استراتيجية لتعميم التجربة في عدد من الطرق منها ( طريق المطار , وطريق السلام , وطريق الملك عبد العزيز , وطريق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – وغيرها من الطرق .